الهلال يكسب الأخدود بصعوبة ويتأهل

حقق الهلال فوزاً ثميناً على حساب نظيره الأخدود، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم (الثلاثاء)، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وأقيمت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.



و بلغ الهلال الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، بالهدف الذي سجله البرازيلي ماركوس ليوناردو (45+3 من ركلة جزاء).



ونجح الهلال في السيطرة على المباراة ولكن لم ينجح في ترجمة بعض الهجمات لأهداف.



فيما لم ينجح الأخدود في تسجيل هدف التعادل على الرغم من محاولاته خلال الشوط الثاني.



ولم يشارك سالم الدوسري قائد الفريق في المباراة بسبب عدم جاهزيته البدنية، كما غاب أفضل لاعب في آسيا عام 2025 عن تدريبات الفريق الأخيرة.