يواجه الهلال نظيره فريق الأخدود ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الملك،وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين فإن الهلال يملك الأفضلية الواضحة تماماً، إذ فاز في 5 مواجهات خلال 5 لقاءات خاضها مع الأخدود في بطولة الدوري، وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين الفريقين في كأس الملك.


وحقق الهلال الفوز بنتيجة (3-0) 3 مرات على الأخدود، كما تفوق «الزعيم» برباعية نظيفة خلال مواجهة الدور الثاني في النسخة الماضية من دوري روشن، وخلال الموسم الحالي، كان الفوز هلالياً بنتيجة (3-1) من منافسات الجولة الرابعة.


ويُعتبر البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال هو الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع زميله الصربي سيرجي سافيتش.

