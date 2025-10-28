بعد أن أعلن الهلال بشكل رسمي تجديد عقد النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش حتى عام 2028، أثار لاعب الوسط البرازيلي السابق للفريق (كارلوس إدواردو) المعروف بـ«السوبر إدواردو» بين جماهير الهلال) ضجة كبيرة بعد تفاعله العاطفي مع الإعلان. أظهر حبه الدائم للزعيم من خلال تعليق بسيط لكنه مؤثر: كتب فيه (Parabéns! التي تعني بالبرتغالية «مبارك».



هذا التعليق جاء تحت منشور الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة X، الذي احتفل بالتجديد بعنوان «الرقيب سيرجي باقٍ على رأس العمل»، مصحوباً بصورة لسافيتش يرتدي القميص الأزرق. وهذا التفاعل لم يقتصر على التعليق؛ فقد أضاف إدواردو لايكاً على المنشور، مما يعكس فرحته الشخصية بالاستمرارية في صفوف الفريق الذي يحبه. وكانت ردود الفعل من الجماهير والإعلام كبيرة.



ويعتبر اللاعب إدواردو، من أكثر اللاعبين ارتباطاً عاطفيّاً بالنادي، وظل يتابع مباريات الهلال ويتفاعل مع إنجازاته، مما يجعل هذا التعليق رمزاً للوفاء المتبادل بين اللاعبين والنادي.