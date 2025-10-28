تتجه أنظار الجماهير الرياضية لمواجهة «الكلاسيكو»، التي تجمع النصر والاتحاد ضمن ختام مباريات دور ثمن النهائي بمسابقة كأس الملك، اليوم (الثلاثاء) الساعة 9:00 مساء، ويحل فريق الهلال ضيفاً على فريق الأخدود الساعة 6:10 مساء، ويستضيف فريق الشباب نظيره الزلفي الساعة 5:50 مساء، ويواجه فريق القادسية نظيره الحزم الساعة 5:35 مساء.

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يلتقي فريق القادسية مع فريق الحزم في مباراة تشكل أهمية للفريقين، إذ يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي في البطولة.

ويستضيف فريق الشباب نظيره الزلفي على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، في مواجهة مهمة لكلا الفريقين، اللذين يتطلعان لتحقيق الانتصار والوصول لدور الثمانية.

فيما يحل فريق الهلال ضيفاً على نظيره الأخدود باستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، في مباراة حاسمة، يطمح من خلالها الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي.

وتختتم مباريات دور ثمن النهائي بمواجهة الكلاسيكو، إذ يستضيف فريق النصر نظيره الاتحاد في مواجهة كبرى ومهمة لكلا الفريقين، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار والوصول لدور الثمانية.