تمنّى المهاجم الدولي السابق نايف هزازي تحقيق فريق الاتحاد الانتصار على فريق النصر في مواجهة «الكلاسيكو»، ضمن دور ثمن النهائي لكأس الملك، مبدياً ثقته الكبيرة في نجوم الاتحاد بتقديم المستوى الفني الجميل، وتحقيق الفوز والتأهل لدور ربع النهائي في البطولة، ومواصلة المشوار نحو المحافظة على اللقب.



وأكد الهزازي لـ«عكاظ» أن الفريق الاتحادي منذ تولي المدرب كونسيساو بدأت حالته الفنية تتغير للأفضل، وثقتنا في لاعبي العميد كبيرة، وأنهم قادرون على التفوق على النصر في دور الـ16 والوصول لدور الثمانية في بطولة كأس الملك.



واختتم الهزازي حديثه بقوله: «ننتظر مشاهدة مباراة كبيرة تليق بالفريقين والنجوم الكبيرة في الاتحاد والنصر بقيادة النجمين العالميين كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو، وتأكيد قوة المنافسات المحلية».