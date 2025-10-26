دراسة إسبانية : رؤية 2030 رفعت قيمة الدوري السعودي 162%

في دراسة علمية حديثة صدرت عن جامعة سرقوسة الإسبانية ونُشرت في مجلة Frontiers in Sports and Active Living بتاريخ 9 أكتوبر 2025، تَبيَّن أن الدوري السعودي للمحترفين يعيش «مرحلة انطلاق تاريخية» في قيمته السوقية وتأثيره الدولي، بفضل الاستثمارات الكبرى التي أطلقتها رؤية السعودية 2030.



وفق الدراسة، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي من 370 مليون يورو في موسم 2021/2022 إلى 970 مليون يورو في موسم 2023/2024، بنسبة نمو بلغت 162% خلال موسمين فقط.



كما بيّنت الأرقام أن الأندية الأربعة الكبرى، وفي مقدمتها نادي النصر السعودي، أصبحت تمثل مركز الثقل الرياضي والتجاري في القارة الآسيوية.



القيمة السوقية للنصر ارتفعت بنسبة 250% خلال ثلاثة مواسم، مدفوعة بالاستثمارات النوعية، والتعاقدات الدولية، والتوسع في الرعايات العالمية، مما جعل النادي أحد رموز «القوة الناعمة» السعودية في الرياضة الدولية.



رغم هذا الازدهار الاقتصادي، تشير الدراسة إلى أن مؤشر التوازن التنافسي (HICB) ارتفع من 0.083 إلى 0.126 خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، ما يعني أن المنافسة أصبحت أكثر تركّزاً في أيدي أربعة أندية فقط: الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد.



وجاء في نص الدراسة: استثمارات الصندوق السيادي رفعت القيمة العالمية للدوري السعودي، لكنها زادت من تركّز الموارد والنجوم داخل نخبة محددة من الأندية، مما قلّل من احتمالية المفاجآت في نتائج الدوري.



قدّمت الدراسة 5 توصيات لضمان استدامة هذا التحوّل الرياضي والاقتصادي، أبرزها: إعادة هيكلة توزيع عوائد البث والرعاية لتشمل الأندية الصاعدة والمتوسطة.



وضع نظام مالي متدرّج يوازن بين دعم الكبار وتعزيز فرص المنافسة، تشجيع الاستثمار الخاص في بقية الأندية لتقليص فجوة القدرات المالية، رفع معايير الحوكمة الرياضية لضمان الشفافية والعدالة في الإنفاق، توسيع برامج المواهب المحلية لضمان استدامة التطور بعيداً عن الاعتماد الكامل على النجوم الأجانب.



اعتبرت الدراسة أن نادي النصر السعودي يمثّل «النقطة المفصلية» في التحول العالمي للدوري السعودي، كونه أول نادٍ جذب لاعباً من النخبة الدولية (كريستيانو رونالدو) في إطار مشروع رؤية 2030، مما فتح الباب أمام موجة استقطابات أعادت تشكيل خريطة الكرة الآسيوية.



وأكدت أن «المرحلة الحالية تمثل البداية فقط»، وأن نجاح التجربة يعتمد على مدى قدرة الأندية السعودية – وفي مقدمتها النصر – على تحويل هذا الزخم المالي إلى منظومة تنافسية مستدامة تتواكب مع رؤية 2030.