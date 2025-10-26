«أخضر 16» يدشّن تدريباته في الأردن استعداداً لغرب آسيا

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عاماً اليوم تدريباته في الأردن، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاما 2025، التي تمتد حتى 5 نوفمبر القادم.



وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً لياقيّاً، تلاه مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.



وتضمّ قائمة الأخضر للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاماً، 23 لاعباً هم؛ مساعد الشمري، وأحمد الصويلح، وعبدالله الماس، وعمار ميمني، وعبدالرحمن المامي، وعلي اليحيى، ونواف الهويري، وجواد الهاشم، وسلمان القحطاني، ومروان اليامي، ومحمد الدريهم، وعبدالله الباتلي، وحسن العكروش، وخالد شراحيلي، وجواد الحبيب، وراكان الأزوري، وعايض الشاهين، وعلي المكي، ويزن العبدرب النبي، وعلي عوض، وأسامة الملفي، وعبدالعزيز بن فارس، وفيصل بيومي.



يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عاماً 2025 وضعت الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق، ولبنان، والكويت.