«رونالدو».. من ماديرا إلى الرياض رحلة الضوء بسرعة 950 هدفاً

في جزيرة ماديرا، المطلة على المحيط كجسرٍ بين الضوء والملح، وُلد كريستيانو رونالدو عام 1985، طفلاً خرج من تضاريس الفقر وفي يده كرةٌ تلمع كبريقٍ سابقٍ لمجده. بدأ خطواته الأولى كمن يوقّع وعداً مع القدر، وعداً أن يترك أثراً في كل ملعبٍ تطأه قدماه.



نشأ في بيتٍ صغيرٍ يعجّ بالضجيج والأمل، يرى في كرة القدم طريقاً للحياة، لا وسيلةً للهرب منها. كان يركض أكثر من الجميع، يطيح وينهض كمن يتدرّب على فكرة البقاء، ويحوّل الحلم من صورةٍ على جدارٍ إلى مسيرةٍ تُكتب على جدران العالم.



تقلّب في ملاعب أوروبا، من لشبونة إلى مانشستر، ومن مدريد إلى تورينو، حتى بلغ الرياض، ليجد في النصر فصلاً جديداً من الحكاية. فريقٌ يشاركه شغف الانتصار، ومدينةٌ تتّسع لهدفٍ آخر في سجلٍ يفيض بالعناوين.



مع النصر، سجّل كريستيانو 106 أهدافٍ منذ ارتدائه القميص الأصفر، فكانت كل تسديدةٍ منه امتداداً لتاريخه ومرآةً لروحه التنافسية. في عام 2025 وحده، أحرز 34 هدفاً وصنع 3 تمريراتٍ حاسمة في 38 مباراة، ليصل إلى الهدف رقم 950 في مسيرته الاحترافية. رقمٌ يعبّر عن رحلةٍ من العزيمة، ومسارٍ من الضوء الممتد من المحيط إلى الصحراء.



كريستيانو في النصر تجسيدٌ للتكامل بين الإرادة والتاريخ؛ حضورٌ يُعيد تعريف معنى الاحتراف، ويؤكد أن المجد امتيازٌ لمن يصنعه بعرقه، ويواصل العطاء كأن البداية ما زالت أمامه.