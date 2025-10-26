ينهي مدربا النصر والاتحاد جيسوس وكونسيساو مخططاتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع الفريقين(الثلاثاء) القادم الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات دور ثمن النهائي في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ سيجريان مناورة كروية رئيسية من أجل اعتماد الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة «الكلاسيكو» الحاسمة في دور الـ(16) بكأس الملك.



ويطمح المدربان البرتغاليان جيسوس وكونسيساو لتحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو المنافسة على كأس الملك.



وكان النصر والاتحاد التقيا الموسم الحالي في مباراتين، الأولى في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ وكسب النصر اللقاء بنتيجة 1/2، والثانية في الدور الأول من دوري روشن السعودي للمحترفين وتفوق النصر بنتيجة 0/2، فهل يؤكد النصر تفوقه أم ينجح الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة «الكلاسيكو» والتأهل لدور الثمانية بكأس الملك.