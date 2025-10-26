فيلكس يتصدّر قائمة هدافي دوري روشن

واصل لاعب النصر جواو فيلكس تصدره ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، بعد نهاية الجولة السادسة برصيد 9 أهداف، خلفه لاعب الخليج جوشوا كينج برصيد 7 أهداف.



وجاء في المركز الثالث لاعب النصر كريستيانو رونالدو ولاعب القادسية كينيونيس بـ 6 أهداف لكل منهما، ولاعب الهلال ليوناردو بـ5 أهداف.



واحتل لاعب الخليج فورتونيس قائمة الأكثر صنعاً للتمريرات الحاسمة مع نهاية الجولة بـ 5 تمريرات، وجاء خلفه لاعبا النصر ساديو ماني وكينغسلي كومان بـ 4 تمريرات، ولاعب القادسية محمد أبو الشامات ولاعب التعاون موسى بارو، ولاعبا الهلال سالم الدوسري ومالكوم، ولاعب الرياض تيدي أوكو بـ3 تمريرات لكل منهم.