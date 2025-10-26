اختتام بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025

مع كل بطولة تثبت المملكة العربية السعودية اهتمامها برياضة الفروسية ودعم ملاكها، إذ اختتمت، أمس السبت، في مركز المرتجز للفروسية بملهم فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة برعاية من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شارك فيها ما يزيد على 300 رأس من نخبة جياد الإنتاج المحلي للخيل العربية الأصيلة من مختلف مناطق المملكة.



أقيمت البطولة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبطاقم تحكيم نخبوي معتمد وسط أجواء فروسية مميزة وحضور جماهيري قوي.



أما نتائج البطولات فكانت على الشكل التالي:



- بطولة مهرات مواليد وكان الذهب من نصيب المهرة جوهرة ندرة لشركة ندرة للخيول، الفضة للمهرة بي دي دانة لمربط بنات دهمان، البرونز للمهرة تمارا الشاذلية لمربط الشاذلية للخيل العربية الأصيلة.



- بطولة أمهار مواليد وكان الذهب من نصيب المهر نادر عذبة لمربط عذبة، الفضة للمهر غيث بي اتش لشركة القمراء للخيل العربية الأصيلة، البرونز للمهر ورقان الحرمين لمربط الحرمين.



- بطولة المهرات أعمار سنة وكان الذهب من نصيب المهرة نورة لمربط نسايم، الفضة للمهرة جوهرة المناف لنمي بن محمد الشريف، البرونز للمهرة شيخة الأول لمربط الأول للخيل العربية الأصيلة.



- بطولة الأمهار أعمار سنة، وكان الذهب للمهر اس كي سيف لاسطبلات السكب، الفضة للمهر روان الخالد لمزرعة الخالد، البرونز للمهر شبل صقار لمحمد الدوسري.



- بطولة المهرات (2-3) سنوات، وكان الذهب من نصيب المهرة عليا الشامخ لمربط هورايزن للخيل العربية الأصيلة، والفضة للمهرة ا اف مزنة لعزام القاسم، البرونز للمهرة أثير الخالد لمزرعة الخالد.



- بطولة الأمهار (2-3) سنوات، وكان الذهب من نصيب المهر علم رحبة لمربط جزال، الفضة من نصيب المهر اس كي نواف لاسطبلات السكب، البرونز للمهر داحس السيد لمربط السيد.



- بطولة الأفراس وكان الذهب من نصيب الفرس دانة السيد لمربط غرة، الفضة للفرس يمامة العيينة لمربط النو، البرونز للفرس روان الخالدية لمزرعة الخالد.



- بطولة الفحول، وكان الذهب من نصيب الفحل الفهد لاسطبلات السكب، الفضة للفحل كريم الخالد، البرونز للفحل فهد التنهاة لمربط الصحراء.