حقق منتخب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للسباحة (طلاب)، التي نظمها الاتحاد ضمن الموسم الـ16 لبطولاته واستضافتها جامعة الملك فيصل بالأحساء خلال الفترة (22 ـ 25) أكتوبر الجاري بمشاركة 198 سباحاً مثلوا 25 جامعة وكلية.



وتوج الفائزين في الحفل الختامي الذي أقيم في مسبح جامعة الملك فيصل المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية علي المنيع، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد السبيعي، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة الدكتور زياد أبو الحمايل، ومدير البطولة مستشار الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور عبدالإله الصلوي، حيث نال سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن كأس البطولة والميداليات الذهبية، وثانياً جامعة الملك عبدالعزيز ونال سباحوها الميداليات الفضية، وبالمركز الثالث جامعة الملك سعود التي نالت الميداليات البرونزية.