واصل النجم السعودي المحترف في فريق لانس سعود عبدالحميد ظهوره في الدوري الفرنسي من خلال مباراة فريقه ضد مارسيليا، حينما شارك بديلاً لروبن أجويلار في الدقيقة 85، في المباراة التي انتهت لصالح لانس بنتيجة 1/2 ليرفع لاتنس رصيده لـ(19) نقطة في المركز الثاني خلف (المتصدر) باريس سان جيرمان برصيد 20 نقطة.



وتعتبر مشاركة الظهير الأيمن سعود عبدالحميد السابعة مع فريق لانس في الدوري الفرنسي، إذ كانت (الأولى) أمام أولمبيك ليون، و(الثانية) ضد بريست، و(الثالثة ) أمام باريس، و( الرابعة) ضد ليل، و(الخامسة) أمام ستاد رين، و(السادسة) ضد باريس إف سي، ولم يشارك في مباراة واحدة أمام لوهافر.



وسيواجه فريق لانس نظيره ميتز، (الأربعاء) القادم، الساعة 9:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الـ10 في الدوري الفرنسي.