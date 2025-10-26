وقف مدرب فريق الاتحاد كونسيساو على نقاط الضعف في فريق النصر خلال مباراته أمام الحزم، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويهدف المدرب كونسيساو لاستغلال نقاط الضعف في الفريق النصراوي خلال تحضيراته الفنية لمواجهة الكلاسيكو (الثلاثاء) القادم الساعة 9:00 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات دور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

ويسعى المدرب كونسيساو لتجهيز فريقه فنياً ونفسياً لمواجهة النصر الحاسمة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الثمانية، في بطولة كأس الملك.

ويجري المدرب كونسيساو مناورة كروية رئيسية، يعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة النصر المهمة.

وتعتبر مواجهة «الكلاسيكو» بمثابة التحدي بين مدربي الاتحاد والنصر البرتغاليين كونسيساو، وجيسوس، فمن سيكسب ويتأهل مع فريقه لدور الثمانية في بطولة كأس الملك.