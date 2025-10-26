واصل مانشستر يونايتد صحوته في الدوري الانجليزي (بريميرليغ)، بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي أمام ضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

افتتح ماتيوس كونيا التسجيل لـ«الشياطين الحمر» في الدقيقة 24، قبل أن يعزز كاسيميرو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أضاف بريان مبيومو الهدف الثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة 61، فيما قلّص برايتون الفارق بهدفين متتاليين عبر داني ويلبيك وكوستولاس في الدقيقتين 74 و90+2.

لكن مبيومو عاد ليؤكد تفوق يونايتد بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 90+7، ليقود فريقه لانتصار مستحق.

ترتيب الفريقين في الدوري

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب «البريميرليغ»، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمتين.

في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 12 نقطة في المركز الـ13، من 3 انتصارات و3 تعادلات و3 خسائر.