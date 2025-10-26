تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة الساعة 6:15 مساء اليوم (الأحد)، نحو ملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع المتصدر ريال مدريد ووصيفه برشلونة، وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

يدخل الفريقان المباراة منتشيين بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6 - 1، في حين فاز الريال على يوفنتوس بهدف نظيف.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد بداية قوية في الموسم، حيث جمع 24 نقطة من 10 مباريات، محققاً 7 انتصارات، و3 تعادلات، ودون أي هزائم حتى الآن. ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو إلى حصد النقاط الثلاث واستعادة هيبته في مواجهات الكلاسيكو، بعد خسارته في لقاء الذهاب الموسم الماضي.

وفي المقابل، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مثلها، ويطمح الفريق الكاتالوني بقيادة المدرب هانزي فليك للفوز واستعادة الصدارة التي فقدها قبل جولتين بعد خسارته القوية من أشبيلية 1/ 4.

وتحظى مباراة الكلاسيكو بأهمية كبيرة نظراً للتنافس الشرس بين الريال وبرشلونة، كما أن تاريخ مواجهتهما يؤكد صعوبة توقع الفائز باللقاء. وحتى أكتوبر 2025، التقى الفريقان في 283 مباراة رسمية بجميع المسابقات، حيث تمكن الريال من الفوز في 101 مباراة، فيما فاز برشلونة في 97 مباراة، وتعادلا في 85 مباراة. وكان أكبر انتصار حققه برشلونة هو الفوز 11 - 1 في كأس الملك عام 1943، بينما أكبر فوز لريال مدريد كان 7 - 0 في الدوري موسم 1935 - 1936.