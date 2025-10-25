من تراب نجد وملاعبها الترابية بدأت الحكاية، حين اجتمع زيد وحسين الجبعاء في عام 1955 ليؤسسا فكرة نادٍ يعبّر عن روح الرياض، فكان ميلاد النصر؛ الحلم الذي كبر مع الوطن.



70 عاماً مضت، تحوّل فيها النصر من فريقٍ شعبيٍّ إلى كيانٍ عالميٍّ يجسد رؤية السعودية 2030 في التمكين، والاستثمار، والريادة.



بلغت قيمة علامته التجارية 680 مليون دولار (2.55 مليار ريال) وفق Bolavip، وجاء قميصه في المركز 23 عالمياً من حيث عوائد الرعاية بحسب ماركا، مع مؤشرات ببلوغه المرتبة السادسة عالمياً بنهاية 2025.



واحتل النادي المرتبة السابعة عالمياً في التفاعل الرقمي، والأولى خليجياً وعربياً وآسيوياً، وفق Football Benchmark، متفوّقاً على أندية تاريخية كمانشستر يونايتد.



وفي 2025، يقف النصر على قمة المتابعة بأكثر من 62 مليون متابع حول العالم.



قصة بدأت من التراب، وكتبت فصولها بالذهب، حتى أصبح النصر وجه المملكة في رياضة العالم.



انفوجرافيك:



- تاريخ التأسيس: 1955



– المؤسس: زيد وحسين الجبعاء



- القيمة السوقية: 680 مليون دولار



- قميص النادي: المركز 23 عالمياً



- التفاعل الرقمي: المركز 7 عالمياً



- نمو المتابعين: المركز 8 عالمياً



- عدد المتابعين: أكثر من 62 مليوناً