استشاري لـ«عكاظ»: 4 عوامل قادت الاتحاد إلى الخسارة

أوضح الاستشاري النفسي والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور عبدالعزيز صالح لـ«عكاظ»، أن خسارة الاتحاد أمام الهلال في الجولة السادسة ضمن دوري روشن السعودي لم تكن مفاجئة لمن تابع تفاصيل اللقاء، إلا أن الفريق ما زال يملك فرصة للعودة للمسار الصحيح إذا تم تصحيح الأخطاء سريعاً قبل مواجهة النصر في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الملك الثلاثاء المقبل.



وقال إن هناك أربعة عوامل رئيسية أسهمت بشكل مباشر في هزيمة العميد، أولها الأخطاء الفردية التي ارتكبها بعض اللاعبين في المناطق الخطرة، إذ منحوا الخصم فرصاً سهلة للتسجيل، وتمكن لاعبو الهلال من استغلالها بذكاء وفاعلية عالية، وهو ما انعكس مباشرة على النتيجة، أما السبب الثاني فهو ضعف الأداء الهجومي الذي ظهر به الفريق، خصوصاً من الثنائي كريم بنزيما وحسام عوار اللذين لم يقدما المستوى المأمول ولم يشكلا الخطورة الكافية على مرمى الهلال، فغاب التهديد الحقيقي وتراجع الزخم الهجومي للاتحاد، ما سمح للهلال بالتحكم في إيقاع المباراة.



وتابع: السبب الثالث يتمثل في قلة خبرة الحارس الشاب حامد الشنقيطي، الذي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الهدف الثاني، رغم أنه أدرك الكرة ولكن للأسف لم يكن ذلك بشكل محكم مما ساعد هجوم الهلال على استغلال المتابعة وتسجيل الهدف الثاني.



وأشار د.صالح إلى أن تأخر المدرب في إجراء التغييرات يمثل السبب الرابع للخسارة، إذ كان من المفترض أن يبدأ التبديلات بعد ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني من أجل تنشيط الفريق وصناعة الفارق، إلا أن التأخر في التغيير منح الهلال أفضلية في السيطرة وحرمان الاتحاد من الحلول البديلة، وجسد ذلك عدم قدرة مدرب الاتحاد على معالجة الأخطاء التكتيكية في الشوط الثاني، فالفريق افتقد المرونة في التعامل مع ضغط الهلال المتواصل، كما أن الهلال استغل الهجمات المرتدة بامتياز، مما أدى إلى زيادة عدد الركنيات بشكل واضح، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي فرضه الفريق الأزرق على مناطق الاتحاد الدفاعية.



واختتم د.صالح حديثه بقوله: المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً من الجهاز الفني للاتحاد من أجل معالجة هذه الأخطاء الفنية قبل مواجهة النصر في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الملك، فالفريق يمتلك عناصر مميزة، لكن تصحيح الأخطاء الدفاعية، وتحسين الفاعلية الهجومية، والتعامل السريع مع مجريات اللقاء، هي مفاتيح العودة إلى الانتصارات ورسم الابتسامة والفرحة على وجوه الجماهير الاتحادية.