يواجه مدافع فريق الاتحاد سعد آل الموسى خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريق الاتحاد أمام نظيره الخليج السبت القادم الساعة 5:35 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



إذ تنتظر العميد عقب لقاء الخليج مواجهة «الديربي» ضد فريق الأهلي السبت الثامن من نوفمبر القادم الساعة 8:30 على ملعب الإنماء بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكان اللاعب سعد آل الموسى حصل على الإنذارات الثلاثة في مباريات فريق الاتحاد أمام فرق الهلال والفيحاء والنجمة في دوري روشن.