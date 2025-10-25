«شراحيلي والبيشي» على موعد مع الذهب في سباق (800)م

تأهل لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى بشار شراحيلي، وخلف البيشي لنهائي سباق (800)م الذي يقام عند السابعة والنصف من مساء اليوم (السبت) في استاد البحرين الوطني، بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وجاء تأهل شراحيلي بعد أن حل بالمركز الثالث في التصفية الأولى للسباق بزمن (1.59.80) دقيقة، والبيشي ثانيًا في التصفية الثانية بزمن (1.57.89) دقيقة.



وتدخل العداءة أرين طلبة في نصف نهائي سباق (200)م، وعبدالله الجريان في نصف نهائي (200)م بمنافسات اليوم (السبت).



ويشارك بدر البيشي في نهائي دفع الجلة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، وأيوب مسرحي، ويحيى سفياني في نهائي سباق (2000)م موانع عند الساعة السادسة مساءً.