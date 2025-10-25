حقق الهلال رقمين قياسيين بعد فوزه على الاتحاد بهدفين دون رد، أمس (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وجاءت ثنائية الهلال بتوقيع كل من: محمد دومبيا (بالخطأ في مرماه) قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 57.

500 هدف خارج الديار

وبحسب شبكة «أوبتا»، أصبح الهلال أول فريق يسجل 500 هدف خارج أرضه في الدوري السعودي.

16 هدفاً من الركنيات

كما أضاف «الزعيم» رقماً قياسياً آخر، حيث أصبح الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من ضربات ركنية في دوري روشن منذ بداية الموسم الماضي، إذ سجل 16 هدفاً من الركنيات، بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.

ترتيب الهلال والاتحاد

وحقق الهلال فوزه الرابع ليصل إلى النقطة 14 في المركز الثالث، بينما تلقى الاتحاد خسارته الثانية ليظل رصيده متجمداً عند 10 نقاط، ويتراجع إلى المركز السابع.

وفي الجولة القادمة، سيستضيف الهلال فريق الشباب في ديربي الرياض، بينما يحل الاتحاد ضيفاً على الخليج.