أعرب مدرب ليفربول آرني سلوت عن ثقته في قدرة النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، على استعادة حسه التهديفي.

وكان صلاح قد فشل في التسجيل مع ليفربول في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، ما دفع سلوت لإبقائه على دكة البدلاء في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

صلاح ليس استثناءً في كرة القدم

وقال سلوت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: «في كرة القدم، يُهدر اللاعبون الفرص، وصلاح بشر أيضاً، رغم أننا لسنا معتادين على إهداره للفرص، فما بالك ببضع مباريات متتالية؟»

وأضاف: «الأهم هو أن محمد دأب على تسجيل الأهداف لنادينا، لست قلقاً بشأن عودته لتسجيل الأهداف، فهذا ما اعتاد عليه طوال حياته، وما أتوقعه منه في الأسابيع والأشهر القادمة هو أن يُواصل تألقه مع نادينا».

وعن سؤاله حول ما إذا كان رحيل أرنولد سبباً مؤثراً في تراجع مستوى صلاح، أجاب: «ربما نعم، أعتقد أنه إذا كانت هناك تغييرات عدة في تشكيلة الفريق، فإنه من الطبيعي أن تجد روابط جديدة داخل الملعب، وهو ما ينطبق على صلاح».