بعد مشاركة 25 اتحادياً في 3 مواجهات.. كونسيساو: أنا المسؤول

اتفق مدربا فريق الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والهلال الإيطالي سيموني إينزاغي على قوة وصعوبة المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، التي انتهت بفوز الهلال (2-0) وسط حضور جماهيري تجاوز 46 ألف متفرج.



وأوضح مدرب الهلال سيموني إنزاغي أن فريقه قدم أداءً مميزاً رغم صعوبة الخصم، مشيراً إلى أن الانضباط التكتيكي والروح الجماعية كانا مفتاح الفوز، وأن الفريق يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافه خلال الموسم الرياضي الحالي.



وبيّن أن المباراة كانت ممتازة من جميع النواحي، حيث قدّم اللاعبون أداءً يستحق الإشادة رغم خوضهم 3 مباريات خلال 6 أيام، مما شكّل ضغطاً بدنياً كبيراً، مؤكداً أن الفريق ضحّى كثيراً من أجل الحفاظ على نظافة شباكه.



وثمّن إنزاغي الدعم الكبير من جماهير الهلال، مؤكداً أن الفوز جاء على حامل اللقب بجدارة واستحقاق.



بدوره أشار مدرب الاتحاد كونسيساو إلى أن فريقه كان مسيطراً على مجريات اللقاء حتى الدقيقة الـ60، قبل أن يتأثر بالهدف الثاني، مبيناً أن التحضير شمل التركيز على الكرات الثابتة إدراكاً لقوة الهلال في هذا الجانب.



وشدد على ضرورة استعادة روح المنافسة بين اللاعبين، موضحاً أن المشاركة في المباريات القادمة ستكون للأكثر جاهزية والأفضل أداءً خلال التدريبات.



وبيّن أن إشراك 25 لاعباً في 3 مواجهات يعكس ثقته بجميع العناصر المتاحة، مؤكداً أن الاختيار يعتمد على العطاء داخل التمرين دون النظر إلى جنسية اللاعب أو لونه أو اسمه، مضيفاً أن الأداء بعد الدقيقة الـ60 لم يكن بالمستوى المطلوب، وهو أمر لم يرضه، وأنه يتحمل مسؤولية قراراته كاملة في جميع تجاربه التدريبية.