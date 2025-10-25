الهلال يكشف حال الاتحاد

ألحق فريق الهلال الخسارة الثانية لمضيفه الاتحاد بعد أن انتصر عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.



وأحرز هدفي الهلال كل من: محمد دومبيا (بالخطأ في مرمى فريقه 42)، ماركوس ليوناردو (د: 57).



وشهد اللقاء سيطرة اتحادية وسط تراجع هلالي واعتماده على الهجمات المرتدة، ورغم استحواذ الاتحاد على الكرة إلا أنه لم يشكل أي خطورة على مرمى ياسين بونو بعكس الهلال الذي اعتمد على سرعة مالكوم وليوناردو ونونيز، وكاد سافيتش أن يحرز هدف التقدم للهلال من ركلة حرة مباشرة ولكن كرته مرت بجوار القائم، ومن ركلة زاوية نفذها روبين نيفيز حول محمد دومبيا الكرة لمرمى فريقه لتسكن الشباك كهدف هلالي أول (د: 41).



وفي الشوط الثاني، لم تكن ردة فعل الاتحاد كما يجب، ليضاعف الهلال النتيجة بعد تسديدة قوية من روبين نيفيز حاول الحارس الشاب حامد الشنقيطي الإمساك بها ولكن أفلتت من يديه ليتابعها ليوناردو ويودعها الشباك كهدف ثانٍ للهلال (د: 57)، ورغم التبديلات التي أجراها كونسيساو بالزج بالرباعي المحلي أحمد الغامدي وفواز الصقور وصالح الشهري وعبدالعزيز البيشي إلا أن الاتحاد عجز عن تقليص الفارق، وكاد صالح الشهري أن يضع بصمته التهديفية ولكن تسديدته ذهبت إلى يدي الحارس بونو، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.



وبهذه النتيجة، يحقق الهلال فوزه الرابع ويصل للنقطة 14 في المركز الثالث، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع للمركز السابع. وفي الجولة القادمة سيلاقي الهلال ضيفه الشباب في ديربي الرياض، فيما يحل الاتحاد ضيفاً على فريق الخليج.