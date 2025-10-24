«الرياضة» تفتح تحقيقاً في عقد شراكة «لاونج» مع نادي الجبلين

فتحت وزارة الرياضة تحقيقاً موسعاً حول عقد الشراكة الذي أبرمه نادي الجبلين مع أحد اللاونجات الترفيهية، وذلك للتحقق من مطابقة بنود العقد ومحتوى الهوية التجارية التي وُضعت على شعار النادي مع ما تم اعتماده رسمياً في مستندات الترخيص.



وبحسب المعلومات، فإن الوزارة طلبت من إدارة نادي الجبلين فسخ عقد الشراكة بعد مراجعة تفاصيل الاتفاق، إذ تبيّن أن الموافقة التي تلقاها النادي كانت مبدئية فقط، وتشمل أنشطة الأغذية والمشروبات دون أي امتداد ترفيهي أو ترويجي آخر.



وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى أنظمة المملكة التي تمنع الترويج للمنتجات أو الأنشطة التي قد تؤثر على الصحة العامة، ومنها بعض أنواع المشروبات أو المواد غير المصرح بها وفق لوائح وزارة الصحة والجهات المختصة.



ونصّت المادة السادسة، الفقرة (2) من لائحة رعايات الأندية الرياضية، الصادرة عن وزارة الرياضة بتاريخ 10 شعبان 1442 (23 مارس 2021) على أنه: «يحظر على النادي أو الراعي استخدام أو الإعلان أو الترويج لأي منتج أو خدمة تتعارض مع الأنظمة أو تؤثر سلباً على الصحة العامة أو الذوق العام أو القيم المجتمعية».



ويُعد نادي الجبلين من الأندية العريقة في المملكة، وينافس حالياً في دوري الدرجة الأولى سعياً لتحقيق الصعود، فيما أشارت مصادر «عكاظ» إلى أن عضو الشرف الذهبي حمد البكر تدخّل لإنهاء إجراءات فسخ العقد بما يحفظ مكانة النادي والتزامه بالأنظمة والتعليمات.