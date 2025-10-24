منتخب الناشئين يلاقي تونس وتشيلي ودياً قبل المشاركة في كأس العالم

حدد الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا، بقيادة عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، يومي السبت والخميس على التوالي خوض مباراتين تجريبيتين، أمام منتخبي تونس وتشيلي، قبل السفر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2025.



وميدانيا واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 المقرر إقامتها في قطر مطلع نوفمبر المُقبل.



وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب نادي رأس الخيمة، تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية.



يذكر أن مجموعة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة (الثانية عشرة) في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.