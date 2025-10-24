بروزوفيتش يغيب عن «الحزم»
تابعوا عكاظ على
Google News Account

يغيب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن المشاركة مع فريقه النصر في مباراته المرتقبة أمام الحزم غداً (السبت) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة بتمزق بسيط في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال لقاء الفتح في الجولة الماضية بالدوري وتسبب في غيابه عن لقاء غوا الهندي بآسيا 2.


‏في الوقت الحالي يواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة الطبية بمقر النادي على أن يتم تجهيزه للمباريات القادمة.


فيما قرر مدرب الفريق جيسوس ضم البرازيلي ويسلي إلى قائمة الفريق المغادرة إلى القصيم لمواجهة الحزم.

أخبار ذات صلة
 
منتخب الناشئين يلاقي تونس وتشيلي ودياً قبل المشاركة في كأس العالم
منتخب الناشئين يلاقي تونس وتشيلي ودياً قبل المشاركة في كأس العالم
ولي عهد الأردن يُتوّج المنتخب السعودي بكأس العرب للهجن
ولي عهد الأردن يُتوّج المنتخب السعودي بكأس العرب للهجن