بروزوفيتش يغيب عن «الحزم»

يغيب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن المشاركة مع فريقه النصر في مباراته المرتقبة أمام الحزم غداً (السبت) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة بتمزق بسيط في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال لقاء الفتح في الجولة الماضية بالدوري وتسبب في غيابه عن لقاء غوا الهندي بآسيا 2.



‏في الوقت الحالي يواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة الطبية بمقر النادي على أن يتم تجهيزه للمباريات القادمة.



فيما قرر مدرب الفريق جيسوس ضم البرازيلي ويسلي إلى قائمة الفريق المغادرة إلى القصيم لمواجهة الحزم.