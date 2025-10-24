ولي عهد الأردن يُتوّج المنتخب السعودي بكأس العرب للهجن

توج ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بحضور رئيس الاتحاد الدولي والعربي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، المنتخب السعودي للهجن بلقب بطولة كأس العرب في نسختها الثانية، التي نظمها الاتحاد العربي، بالتعاون مع لجنة رياضة الهجن الأردنية، في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن في وادي رم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة (10) دول عربية.



وحقق المنتخب لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بإجمالي عدد النقاط، إذ تصدر ملاك الهجن السعوديين قائمة النقاط في ختام البطولة برصيد (230) نقطة.



وشهدت البطولة تفوقا كبيرا للملاك للسعوديين، وافتتحت المطية «جمرة» لمالكها السعودي عودة العطوي كؤوس البطولة بتحقيقها كأس العرب في فئة «ثنايا بكار»، وذهب كأس العرب في فئة «ثنايا قعدان» للمطية «جلمود» لمالكها السعودي حسن الحويطي، وكأس العرب في فئة «جذاع بكار» للمطية «شواهين» لمالكها السعودي محمد النجيدي، وكأس العرب في فئة «جذاع قعدان» للمطية «الساطي» لمالكها السعودي سعد الشمري.



وذهبت كأس العرب في فئة «لقايا بكار» للمطية «غبة» لمالكها السعودي نايف الضيوفي، وفاز بكأس العرب في فئة «لقايا قعدان» المطية «الرفاع» لمالكها البحريني خليفه القعود، وكأس العرب في فئة «حقايق بكار» للمطية «صنف» لمالكها السعودي أحمد الجهني، وكأس العرب في فئة «حقايق قعدان» للمطية «فواز» لمالكها السوداني برعي عبدالماجد حسين عبدالقادر، وكأس العرب لفئة «الزمول» للمطية «حلوان» لمالكها السعودي منصور بن محمد العطوي، وأخيرًا كأس العرب لفئة الحيل للمطية «سيافة» لمالكها السعودي عبدالله بن فرج البلوي.



وأعرب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على تفضله برعاية بطولة كأس العرب للهجن (2025).



وأكد أن هذه الرعاية الكريمة تمثل تشريفًا كبيرًا ودعمًا معنويًا مهمًا للنسخة الثانية من البطولة، وتعكس اهتمام ولي العهد الأردني برياضة الهجن، وحرصه على دعم وتعزيز حضورها في الساحة الرياضية العربية.



ورفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ على دعمهما المستمر للرياضة والرياضيين، وحرصهما على تعزيز الحضور السعودي والعربي في مختلف المحافل، مثمنًا في هذا الصدد الدعم الكبير من القيادة الرياضية ممثلة بوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، لما يقدمه من دعم ومتابعة لجهود الاتحاد العربي للهجن في تطوير هذه الرياضة الأصيلة.