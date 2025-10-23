9 سنوات والعقدة مستمرة.. العميد لا ينتصر.. في أكتوبر

يتجدد التحدي بين العملاقين الهلال والاتحاد اليوم (الجمعة) على ملعب الإنماء ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يطمح كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.



الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 11 نقطة، جناها من ثلاثة انتصارات وتعادلين مسجلًا 15 هدفًا ومستقبلًا 6 أهداف، في حين حل الاتحاد خامسًا برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة، مع تسجيل لاعبيه 11 هدفًا ودخول 7 أهداف في شباكهم.



شهر أكتوبر يحمل ذكريات متفاوتة للاتحاد ضد الهلال، حيث تحول إلى كابوس يلاحق الفريق الغربي، إذ لم ينتصر على «الموج الأزرق» في أكتوبر منذ العام 2016، هذه السلسلة تجعل أنصار «النمور» يترقبون مواجهة الكلاسيكو بحذر كبير.



مواجهات الأصفر والأزرق في أكتوبر



يشير تاريخ النتائج إلى تفوق طفيف للهلال، حيث تقابلا سبع مرات سابقًا في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الهلال بثلاث مباريات مقابل انتصارين للاتحاد، وانتهت مباراتان بالتعادل.



أول مواجهة في أكتوبر كانت عام 1980 وانتهت بالتعادل السلبي، أما آخر فوز اتحادي في هذا الشهر فجاء عام 2016 بهدفين نظيفين.



على الجانب الآخر، كان آخر لقاء بين الفريقين في أكتوبر عام 2018، وحسمه الهلال بثلاثية مقابل هدف.



تاريخيًا، تميل الكفة لصالح الهلال الذي تفوق في مواجهات الدوري السعودي للمحترفين على الاتحاد بـ27 انتصارًا مقابل 11 فقط للنمور، بينما تعادل الفريقان في 16 مناسبة، وسجل لاعبو الهلال 90 هدفًا خلال هذه اللقاءات مقابل 62 هدفًا فقط للاتحاد.



مع هذه الإحصائيات والتاريخ الطويل من الندية بين الفريقين، يترقب عشاق الكرة مباراة مثيرة قد تشهد استمرار تفوق الهلال أو محاولة الاتحاد كسر عقدة أكتوبر وتحقيق انتصار جديد يعيد الأمل لجمهوره.