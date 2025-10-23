ريانة السيد: غنيت للهلال.. ومن الطبيعي أن أهتف باسمه

كشفت الفنانة ريانة السيد الفريق الذي تتمنى فوزه في مواجهة الاتحاد والهلال المقررة غداً (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقالت ريانة في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «بصراحة.. أتمنى فوز الهلال في هذه المباراة»، مشيرة إلى أن أمنيتها نابعة من ارتباط فني سابق بينها وبين النادي الأزرق، موضحة: «قدمت أغنية بعنوان يا هلال يا هلال.. زعيم والله زعيم، ومن الطبيعي أن أكون مع الفريق الذي غنيت له».



وأضافت الفنانة أنها ستتابع اللقاء وتشجع الزعيم من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة التقدم في صدارة الترتيب، مؤكدة أن الهلال فريق كبير يستحق الدعم لما يقدمه من أداء مميز هذا الموسم.