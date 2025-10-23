السميري يخطف أول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب

انتزع لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى نايف السميري الميدالية السعودية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب (المنامة 2025)، ضمن منافسات اليوم الأول لألعاب القوى اليوم (الخميس) على استاد البحرين الوطني.



وجاء فوز السميري بالميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً في نهائي سباق 110 أمتار حواجز بزمن 14.12 ثانية. وحققت قطر المركز الأول بزمن 13.61 ثانية، والصين المركز الثاني بزمن 14.11 ثانية.



ويشارك أخضر أم الألعاب في 4 سباقات غداً (الجمعة)، إذ تبدأ العداءة فاطمة الخليفة في تصفيات سباق 400 متر حواجز عند العاشرة والنصف صباحاً، تليها سباقات الفترة المسائية، التي يشارك فيها العداءان بشار شراحيلي وخلف البيشي في نصف نهائي سباق 800 متر الساعة 5:40 مساءً.