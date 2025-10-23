حسم قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه من ناديه بعد إعلان تجديد عقده حتى صيف عام 2028، وبذلك يقطع الطريق على الكثير من العروض الاحترافية التي وصلته أخيراً. ونشر نادي إنتر ميامي مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ميسي وهو يوقع على عقد جديد، مرفقاً بتعليق «إنه باقٍ بين أهله»، حيث سيبقى حتى عام 2028، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT». ويهيمن ليونيل ميسي على الدوري الأمريكي المنتظم لكرة القدم (MLS)، فقد احتكر كل الأرقام الفردية في المسابقة، رغم إخفاق إنتر ميامي في أن يتوج بأي لقب هذا الموسم.



فقد توج «البرغوث» بأول جائزة حذاء ذهبي تمنح لهداف البطولة خارج برشلونة، بتسجيله 29 هدفاً إضافة إلى 16 تمريرة حاسمة ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً ومساهمة بالأهداف.



كما أن النجم الأرجنتيني في طريقه للحفاظ على جائزة أفضل لاعب في البطولة للموسم الثاني على التوالي.



يذكر أن ليونيل ميسي (38 عاماً) انضم إلى صفوف نادي إنتر ميامي في عام 2023 قادماً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.