أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جدلاً واسعاً بتصرف غاضب عقب مباراة فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت، التي أقيمت أمس (الأربعاء) في دوري أبطال أوروبا.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام فرانكفورت، ثم شارك بدلاً من هوغو إيكيتيكي في الدقيقة 74، وتُعد هذه المرة الأولى التي يجلس فيها على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين منذ انضمامه إلى الريدز عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.



حذف الصورة

وفي رد فعل مفاجئ، حذف صلاح صورته وهو يرتدي قميص ليفربول من حسابه الرسمي على منصة «إكس» واستبدلها بصورة تجمعه مع ابنتيه «مكة» و«كيان»، كما غيّر صورة الغلاف من لقطة له يرفع كأس دوري أبطال أوروبا مع زملائه، إلى خلفية رمادية عادية.

وخاض صلاح 12 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالموسم الماضي.

ويمتد عقد النجم المصري مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ45 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».