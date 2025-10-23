منتخب الناشئين يستعد لبطولة غرب آسيا.. في الدمام

بدأ المنتخب السعودي تحت (16) عامًا أمس تدريباته ضمن معسكره في الدمام المقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025، والتي تمتد حتى الخامس من شهر نوفمبر القادم في الأردن.



وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش، والجهاز الفني المساعد، وطبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه مران تكتيكي.



وتضمّ قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا، (23) لاعبًا، هم: مساعد الشمري، وخالد الدوسري، وعبدالله الماس، وعمار ميمني، وعبدالرحمن المامي، وعلي يحيى، ونواف الهويري، وجواد الهاشم، وسلمان القحطاني، ومروان اليامي، ومحمد الدريهم، وعبدالله الباتلي، وحسن العكروش، وخالد شراحيلي، وجواد الحبيب، وراكان الأزوري، وعايض الشاهين، وعلي المكي، ويزن العبدرب النبي، وعلي عوض، وأسامة الملفي، وعبدالعزيز بن فارس، وفيصل بيومي.



يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت (17) عامًا 2025 وضعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق، ولبنان، والكويت.