أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم (الأربعاء)، القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في قارة أفريقيا لعام 2025.

وضمّت القائمة اثنين من حراس مرمى الدوري السعودي، وهما المغربي ياسين بونو (حارس نادي الهلال)، والسنغالي إدوارد ميندي (حارس نادي الأهلي).

وجاءت القائمة الكاملة للمرشحين كالتالي:

أندريه أونانا (الكاميرون – طرابزون سبور)

فوزينها (الرأس الأخضر – تشافيز)

أحمد الشناوي (مصر – بيراميدز)

منير محمدي (المغرب – نهضة بركان)

ياسين بونو (المغرب – الهلال)

ستانلي نواكالي (نيجيريا – تشيبا يونايتد)

إدوارد ميندي (السنغال – الأهلي)

مارك ضيوف (السنغال – تينغيث)

رونوين ويليامز ويليامز (جنوب أفريقيا – ماميلودي صن داونز)

أيمن دحمان (تونس – الصفاقسي)

يُذكر أن رونوين ويليامز ويليامز حارس ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا، تُوِّج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024.