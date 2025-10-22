برعاية ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس البعثة السعودية تُفتتح رسمياً اليوم (الأربعاء) دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «المنامة 2025».



وقد وصل وزير الرياضة إلى مملكة البحرين لترؤس بعثة المملكة وكان في مقدمة مستقبلي الفيصل فور وصوله الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد زار معسكر فريق السعودية الإعدادي للدورة، المقام في نادي القادسية بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من لاعبي وإداريي المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة.



وطالب الفيصل خلال لقائه باللاعبين واللاعبات، الظهور بمستوى مشرّف يعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية، من تطور كبير، بفضل الدعم السخي واللامسبوق، الذي توليه القيادة للقطاع الرياضي، نتج عنه ولادة مواهب سعودية واعدة تمثّل النواة الحقيقة للرياضة بالمملكة في الاستحقاقات المستقبلية.



يذكر أن السعودية تشارك في الدورة بـ215 لاعباً ولاعبة تتراوح أعمارهم من (14 – 18) عاماً، في 21 رياضة، وهي: السباحة، وألعاب القوى، والمصارعة، وكرة السلة 3 3، والملاكمة، والهجن، والدراجات، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، وكرة قدم الصالات، والغولف، وكرة اليد، والجوجيتسو، والجودو، وفنون القتال المتنوع، والملاكمة التايلندية، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال.



وتأتي أهمية المشاركة في الدورة، لكونها إحدى المحطات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب «داكار 2026»، حيث تقام الدورة الآسيوية، بعد توقف دام لمدة 12 عاماً، وتحديداً منذ آخر نسخة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية للشباب التي أقيمت عام 2013 في نانجينغ الصينية.



وجرت أمس (الثلاثاء)، مراسم رفع العلم السعودي في مركز البحرين العالمي للمعارض بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث رفع العلم بحضور عدد من أعضاء البعثة السعودية الإدارية واللاعبين واللاعبات، وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة، جاهزية المركز لاستضافة فعاليات حفل الافتتاح الذي يقام عند السادسة من مساء اليوم (الأربعاء).