أبدى مدرب نادي السد القطري سيرجو أسفه بعد الخسارة أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن الهلال استحق الفوز بفضل سيطرته الواضحة في الشوط الأول.



وقال سيرجو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «الشوط الأول كان فيه سيطرة كاملة للهلال، حاولنا في الشوط الثاني تقليص الفارق والعودة للمباراة، لكن الأمور لم تسر كما خططنا».



وأضاف: «أنا قلق لأنني المسؤول عن الفريق، لكننا حلّلنا كل شيء وسنواصل العمل لتصحيح الأخطاء. كرة القدم أحيانًا لا يمكن التنبؤ بها، فهي لعبة تفاصيل، وأحيانًا تحدث أخطاء طبيعية من اللاعبين».



وتابع المدرب حديثه: «الهلال يملك لاعبين مميزين في كل المراكز، مثل نيفيز وكوليبالي وسافيتش، وهم يشكلون خطورة كبيرة على أي دفاع، لذلك كان من الصعب السيطرة عليهم طوال المباراة».



وأضاف، يمكن أن يكون جزءا من السبب ما ذكرته في الجانب اللياقي، لكن في الوقت نفسه الهلال لعب بطريقة مختلفة عن المباراة السابقة، ولم يكن بنفس الأسلوب أو الإيقاع الذي ظهر به سابقًا.



وأضاف، من الواضح أننا نملك نقطتين فقط من ثلاث مباريات، لكن لدينا الكثير من الفرص لجمع 15 نقطة في المباريات القادمة.



واختتم سيرجو تصريحه قائلًا: «نحن مستعدون للعمل أكثر في التدريبات، درسنا كل الملاحظات، وسنعود أقوى في المباريات القادمة، فالفريق يمتلك روحًا عالية وإصرارًا على التعويض».