أكد مدافع نادي الهلال كوليبالي أن فريقه استحق الفوز على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى أن الهلال دخل المباراة بتركيز عالٍ واستعداد كامل منذ الدقائق الأولى.



وقال كوليبالي عقب المواجهة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالرياض: «إن المباراة كانت صعبة واستعدوا لها بشكل جيد، وبدأوا اللقاء بصورة قوية وتمكنوا من تسجيل هدفين دون عناء كبير، مضيفًا أن الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل جيد رغم انخفاض المستوى في بعض الفترات، لكنه عاد واستمر في فرض أفضليته حتى نهاية اللقاء».



وأوضح كوليبالي أن الفريق أظهر روحًا عالية وانضباطًا تكتيكيًا وأن جميع اللاعبين أدوا واجباتهم بالشكل المطلوب، ما ساعدهم في الحفاظ على التفوق وتحقيق فوز مستحق.



واختتم مدافع الهلال حديثه بالتأكيد على أن دعم الجماهير يشكل حافزًا كبيرًا لهم، مؤكدًا أن الفريق سيواصل العمل الجاد لتحقيق المزيد من الانتصارات وإسعاد جماهيره في جميع البطولات.