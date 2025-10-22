يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاءه الثالث في دوري _أبطال آسيا2) عندما يحل ضيفاً على فريق غوا الهندي الساعة 4:45 من مساء اليوم (الأربعاء) على استاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة غوا الهندية ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

يدخل النصر هذا اللقاء متصدراً لفرق المجموعة برصيد ست نقاط حققها من انتصارين بعد تفوقه على استقلول دوشنبه بخماسية نظيفة، وفي العراق انتصر على الزوراء بهدفين دون مقابل، ويطمح في لقاء اليوم لحصد النقاط الثلاث للوصول للنقطة التاسعة والاقتراب من التأهل لدور الـ16 للمسابقة.

فيما يدخل فريق غوا الهندي هذا اللقاء متذيلاً فرق المجموعة بلا نقاط بعد أن تلقى خسارتين أمام الزوراء العراقي واستقلول دوشنبه وبذات النتيجة (2/ 0)، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية لإبقاء آماله في المنافسة على حصد البطاقة الثانية على أقل تقدير.

ورغم غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن اللقاء وعدم مغادرته مع الفريق إلى الهند، إلا أن فريق النصر هو الأقرب للفوز والعودة بالنقاط الثلاث لما يملكه من أسماء كبيرة مقارنةً بالفريق الهندي المتواضع الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف في البطولة إلى الآن.

وفي المجموعة ذاتها والتوقيت ذاته، يستضيف أستقلول دوشنبه الطاجيكستاني نظيره الزوراء العراقي، ويملك كلا الفريقين النقاط ذاتها، ويحتل الزوراء المركز الثاني بفارق الأهداف، إذ أحرز هدفين واستقبل مثلها، فيما أحرز أستقلول هدفين واستقبل مرماه 5 أهداف، ويسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتجاوز ضيفه الزوراء والقفز لمركز الوصافة، فيما يطمح الزوراء للخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير، وحسم لقاء الإياب الذي سيكون في العراق.