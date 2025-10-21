الأردني يزن النعيمات: سنستعيد الأجواء المونديالية في الدوحة

أشاد نجم المنتخب الأردني يزن النعيمات ببطولة كأس العرب كملتقىً للاحتفاء بالمواهب العربية، منوهاً بأهمية الحدث الرياضي في تطوير كرة القدم في العالم العربي وتعريف الشعوب بشغف المنطقة بكرة القدم.



وفي مقابلة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، قال النعيمات الذي يلعب في صفوف نادي العربي القطري، إن النسخة السابقة من البطولة الإقليمية التي استضافتها قطر حققت نجاحاً استثنائياً، ما أتاح فرصة كبيرة للاعبين العرب للظهور على الساحة العالمية، معرباً عن فخره بتمثيل منتخب بلاده مجدداً في مونديال العرب، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم.



ويشارك في البطولة التي ستنطلق في أقل من شهرين، عدد من أفضل المنتخبات العربية. ومع بدء العد التنازلي لاستضافة المشجعين من أنحاء المنطقة والعالم مجدداً في دولة قطر، أشاد النعيمات بالإمكانات الاستثنائية والسجل الحافل لقطر في استضافة البطولات الكبرى التي توجت باستضافة نسخة مبهرة من كأس العالم.



وأضاف: «في كأس العرب 2025، سنستعيد الأجواء والذكريات الرائعة التي عشناها عندما استضافت قطر نسخة تاريخية من المونديال العالمي، حيث سيحظى المشجعون واللاعبون ببنية تحتية حديثة ومعايير استضافة رفيعة المستوى. سنلعب في استادات شهدت من قبل مباريات في كأس العالم قطر 2022، في تجربة فريدة من نوعها».



ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الأردني في 2021، اشتهر النعيمات كواحد من أفضل هدافي «النشامى»، وسطع نجم اللاعب الشاب بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل وللمرة الأولى على الإطلاق إلى كأس العالم. وكان النعيمات قد حصد في النسخة السابقة من كأس العرب، جائزة الحذاء البرونزي لتسجيله ثلاثة أهداف خلال البطولة، ويأمل مواصلة هذا النجاح في النسخة القادمة من البطولة.



وفي هذا السياق، قال النعيمات: «نحن في كامل الجاهزية لإظهار قوتنا واللعب بروح الفريق الواحد، كما فعلنا في كأس آسيا 2023 عندما نجحنا في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخنا. سأبذل قصارى جهدي وأقدم أفضل أداء ممكن، أؤمن أن امتلاك الشغف والإصرار يقود لتحقيق كل ما تطمح إليه».



وكانت قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025 قد أسفرت عن وجود منتخب الأردن في المجموعة الثالثة، إلى جانب مصر والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا والكويت. ويستهل «النشامى» مشواره أمام نظيره الإماراتي في دور المجموعات في 3 ديسمبر القادم، في استاد البيت الساعة 8 مساءً.