في الدوري البوليفي.. شجار بين الفريقين يستدعي تدخل الشرطة و«الغاز المسيل للدموع»

شهدت مباراة في الدوري البوليفي بين بلومينغ وبوليفار أحداثاً عنيفة استدعت تدخل الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع، بعد اندلاع شجار جماعي على أرض الملعب.



وتعرض خمسة لاعبين للطرد في نهاية الشوط الأول نتيجة مشاركتهم في الشجار، قبل أن يطرد الحكم لاعبين آخرين في الشوط الثاني، ليصبح مجموع اللاعبين المطرودين 7 لاعبين، فيما نال ثمانية آخرون بطاقات صفراء وانتهت المباراة بوجود 15 لاعباً فقط على أرض الملعب.



واندلعت الأزمة قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اندفع حارس بلومينغ براوليو أورايزانا للاحتجاج على داميان باتالاني بعد اصطدام الأخير به أثناء محاولة الوصول للكرة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة بين لاعبي الفريقين امتدت الى غرف ملابس اللاعبين في مشهد مؤسف أثار ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي البوليفي.