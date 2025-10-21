أشاد الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي والنجم فرانك كيسيه بالروح الجماعية للفريق بعد الأداء القوي الذي قدّمه حامل اللقب توّجه بفوزه الكبير على الغرافة القطري بنتيجة 4/ 0 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وأعرب المدرب ماتياس يايسله عن سعادته بالأداء، مؤكداً أن الفريق استعاد بريقه بعد التعادل 2/ 2 مع الدحيل القطري في الجولة الثانية.



وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: كانت المباراة رائعة، خضنا عدة مباريات في الفترة الأخيرة ولم نصل فيها إلى المستوى المطلوب، لكنني اليوم فخور جداً بردة فعل اللاعبين.



وأردف بالقول: طريقة لعبنا تعتمد على خطة 4-3-3 منذ البداية، وهدفنا كان التسبب بتهديد مستمر في نصف ملعب الخصم، واليوم نفذ اللاعبون ما طلبناه منهم تماماً على أرض الملعب.



فيما قال فرانك كيسيه بعد المباراة: أهنئ الجهاز الفني واللاعبين. لقد أظهرنا شخصيتنا في هذا اللقاء، ومثل هذا الأداء يمنحنا الدافع والثقة لمواصلة اللعب بنفس الإيقاع. كرة القدم ببساطة لعبة جماعية، وأنا أثق بالمدرب وبالمركز الذي يختار أن أشارك فيه من أجل مساعدة الفريق.



وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر إينزو ميلو وكيسيه هدفين قبل أن يختتم البديل صالح أبو الشامات الرباعية في الدقيقة 76.



وسجّل كيسيه في الشوط الأول ليقود فريقه إلى فوز مريح رفع رصيد الأهلي إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب.