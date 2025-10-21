انضمت المكسيك وكوستاريكا وجامايكا إلى ملف أمريكا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031، وذلك بحسب ما أكدته رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيندي بارلو كون أمس (الإثنين).



وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو أنّ الولايات المتحدة تقدّمت بالملف الوحيد لاستضافة البطولة الموسّعة التي تضم 48 منتخباً.



وفي حفل إطلاق رسمي للملف في نيويورك، قال مسؤولون أمريكيون إن المكسيك وكوستاريكا وجامايكا، الدول الأعضاء في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ستستضيف أيضاً مباريات في البطولة.



وقالت بارلو كون في بيان: «نحن فخورون للغاية بقيادة هذا الملف لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 إلى جانب شركائنا في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في المكسيك وكوستاريكا وجامايكا».



وأضافت: «معا، لدينا فرصة استثنائية لاستضافة أكبر وأكثر بطولات كأس العالم للسيدات تأثيراً في التاريخ».



وسيتم تقديم العرض المشترك إلى فيفا الشهر القادم.