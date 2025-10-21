يراقب مدرب فريق الاتحاد كونسيساو فريق الهلال خلال مباراته أمام السد القطري مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة. ويهدف المدرب كونسيساو لاستغلال نقاط الضعف في الفريق الهلالي خلال تحضيراته الفنية لمواجهة الكلاسيكو (الجمعة) القادم الساعة 9:00 مساء على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويسعى المدرب كونسيساو لتجهيز فريقه فنيا ونفسيا لمواجهة الهلال القادمة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، والاستمرار في مراكز المقدمة في الدوري والعمل على المحافظة على اللقب الذي حصده العميد في الموسم الماضي.



وسيجري المدرب كونسيساو غدا (الأربعاء) مناورة كروية رئيسية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو ضد الهلال في دوري روشن.



ويحتل الفريق الاتحادي المركز الخامس في سلم ترتيب فرق دوري روشن برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات أمام الأخدود، والفتح، والنجمة، وتعادل إيجابي مع الفيحاء، وخسارة وحيدة أمام النصر.