أشاد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بالروح القتالية لفريق نادي الاتحاد بعد أن نجح في قلب تأخره المبكر إلى فوز كبير بنتيجة 4-1 على الشرطة العراقي في إطار دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



فعلى استاد المدينة الدولي، وجد بطل دوري المحترفين السعودي نفسه متأخراً بهدف سجّله باسم شاكر، قبل أن ينتفض الفريق ويقلب الموازين بفضل هدف التعادل من موسى ديابي في الدقيقة 17، ثم هدف التقدّم من فابينيو بعد 12 دقيقة فقط.



ورغم النقص العددي إثر طرد دانيلو بيريرا في الدقيقة 50، أظهر الاتحاد تماسكاً كبيراً، حيث أضاف حسام عوار هدفين ليقود فريقه إلى فوزه الأول في مشواره القاري هذا الموسم.



وفي أول مباراة له على الساحة القارية، أكد كونسيساو أن مهمته المباشرة تتمثل في تحفيز لاعبيه ورفع معنوياتهم.



وقال المدرب البرتغالي: «نحن سعداء بتحقيق فوزنا الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسنسعى إلى التطور وتجنّب الأخطاء في المباريات القادمة. الهدف الذي استقبلناه في بداية المباراة منحنا الدافع للعودة وتحقيق الانتصار، لم أشعر بالتوتر، بل حاولت أن أتحلى بالحماس لتحفيز اللاعبين، والأهم هو الفوز، خصوصاً أننا كنّا الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة».