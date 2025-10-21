واصل منتخبنا الوطني السعودي لكرة الصالات تألقه بعدما تغلب على باكستان بنتيجة 13/ 0 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز العراق على الصين تايبيه بنتيجة 4/ 0 على ذات الصالة.



وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد الصين تايبيه وباكستان خالياً من النقاط.



كما فعل في مباراته الافتتاحية أمام الصين تايبيه، بدأ المنتخب السعودي اللقاء بقوة، حين مرّر فهد مهلهل كرة متقنة إلى عبد الله العقيلي الذي أودعها بسهولة في الشباك منذ الدقيقة الأولى، ولم تمر سوى لحظات حتى ضاعف إيهاب محمد النتيجة بعدما تجاوز اثنين من المدافعين قبل أن يسدد الكرة بثقة في المرمى متقدماً على الحارس الباكستاني محمد طاهر.



وجاء الهدف الثالث سريعاً في الدقيقة الثالثة، حين مرّر العقيلي كرة إلى إيهاب محمد الذي سددها قوية لتسكن الشباك، قبل أن يضيف ناصر الحارثي الهدف الرابع بعد ثوانٍ قليلة إثر تمريرة ذكية لعبد الإله العتيبي.



ولم يمنح المنتخب السعودي منافسه الباكستاني أي فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ واصل مهرجان الأهداف بإضافة أربعة أخرى عن طريق معاذ العسيري (د: 5)، وإيهاب محمد (د: 7)، وفهد الجهني (د: 11)، وفهد مهلهل (د: 14)، لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 8/ 0.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الباكستاني إعادة تنظيم صفوفه ونجح في الحد من الخطورة السعودية نسبياً، بل وكاد يقلّص الفارق بتسديدة من يوسف أحمد، إلا أنّ الحارس حمود الدهان تألق في التصدي لها بسرعة ردّ فعله، غير أنّ تحسّن الدفاع الباكستاني لم يستمر طويلاً، إذ أطلق فرحان الأسمري تسديدة قوية في الزاوية العليا (د: 32)، قبل أن يضيف الجهني هدفه الثاني (د: 34)، ثم تبعه صالح القرني (د: 37) وعبد الله المغربي وعبد الإله العتيبي (كلاهما في الدقيقة 38)، ليكتمل الانتصار الكبير للأخضر بنتيجة 13-0.



وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث الصين تايبيه مع باكستان، والعراق مع السعودية، وكانت الجولة الأولى شهدت فوز العراق على باكستان 8-1، والسعودية على الصين تايبيه 5-0.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، لتنضم إلى منتخب إندونيسيا المضيف.