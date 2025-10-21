المسحل: شكونا إعلاميين.. ولا تجنيس في المنتخب

اعترف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل برفعهم في اتحاد الكرة قضايا ضد عدد من الإعلاميين، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء الشكاوى هو التمادي في الإساءات ضد منسوبي اتحاد الكرة، على حد وصفه.



كما كشف المسحل خلال حديث فضائي مع برنامج «في الصورة» الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر أنهم كانوا في مفاوضات مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقيادة المنتخب السعودي قبل عودته لتدريب للهلال، لكنه كان يفضل تدريب الأندية على المنتخبات.



كما أكد أن الفرنسي هيرفي رينارد مستمر في قيادة المنتخب السعودي حتى نهاية مونديال 2026.



وأكد ياسر المسحل أنه لم يكن يفكر في الاستقالة من منصبه حال فشل المنتخب السعودي في التأهل إلى كأس العالم، مرجعاً ذلك إلى ثقته في لاعبي الأخضر وقدرتهم على حجز البطاقة المؤهلة للصعود إلى المونديال.



كما تطرق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى مسألة تجنيس لاعبين لتمثيل المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن تلك الفكرة غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي.