انطلق اليوم (الإثنين) معسكر المنتخب الوطني الأول للسيدات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يستمر حتى الـ30 من أكتوبر الجاري، ضمن إطار تحضيرات الأخضر للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات التي سوف تستضيفها مدينة جدة من 24 نوفمبر القادم حتى الثاني من ديسمبر.



واستدعى المدير الفني لأخضر السيدات لويس كورتيس 26 لاعبة للانضمام إلى قائمة المعسكر؛ سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، نوف سعود، سارة الحمد، هلا خاشقجي، فريدة أشرف، رغد مخيزن، شموخ الهوساوي، أسيل أحمد، مهرة مطلق، مجد العتيبي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، صبا توفيق، منار العنزي، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، سلاف أحمد، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، وصفا قدور.



ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب سنغافورة، يومي 25 و29 أكتوبر على ملعب Sports 321 في أبوظبي، ويهدف الجهاز الفني من خلالهما إلى الوقوف على مستوى اللاعبات وجاهزيتهن الفنية والبدنية قبل خوض منافسات البطولة الإقليمية.



ويأتي هذا المعسكر امتداداً لبرامج الإعداد التي يواصلها المنتخب الوطني في إطار جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم بتطوير المنتخبات ودعم مسيرة كرة القدم النسائية في المملكة.