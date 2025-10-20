رئيس نابولي: يجب عدم ضم اللاعبين للمنتخبات بعد بلوغهم الـ 23 عاماً !

أطلق رئيس نادي نابولي اوريليو دي لورينتيس تصريحات مثيرة خلال حضوره حفلة «المؤسسة الوطنية الإيطالية الامريكية» في واشنطن، حيث دعا إلى «تغيير قواعد اللعبة وصيغ البطولات»، منتقداً ضغط المباريات في الموسم الأوروبي.



وخلال تصريحات له، قال دي لورينتيس: «أوروبا يجب أن تتغيّر، لقد حان الوقت لذلك. رؤساء كرة القدم يخشون التغيير لأنهم مرتاحون في مناصبهم، لكن الوقت حان لتغيير قوانين اللعبة وهيكل البطولات».



وأضاف: «هناك عدد كبير جداً من المباريات، ولا يمكن للاعبين أن يستمروا في لعب 50 أو 60 أو حتى 70 مباراة في الموسم. يجب وضع حد للاعبين الدوليين، فبعد بلوغ 23 عاماً لا ينبغي لهم الانضمام إلى المنتخبات، لأن الوقت قد حان لاكتشاف الجيل الجديد».



واختتم: «عندما تُشرك لاعبين فوق الـ30 عاماً ويتعرضون للإصابة، فإنك تضر بالبطولات المحلية. كما أنه لا يوجد احترام كافٍ للأندية التي تدفع رواتبهم طوال العام، ويجب أن تُنظم هذه المسألة برسوم عادلة على استعارة اللاعبين للمنتخبات».