نجح فريق النصر في المحافظة على صدارته لترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، وبرصيد 19 هدفاً (أعلى الفرق تسجيلاً)، واستقبلت شباكه هدفين، عقب نهاية الجولة الخامسة بالدوري. ويبدو أن عشاق فارس نجد سيكونون على موعد مع الذهب في الموسم الحالي.الفريق النصراوي نجح بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو في تحقيق الانتصار الخامس في دوري روشن، والتمسك بالصدارة، حينما تغلب على فريق الفتح بنتيجة 1/5، سجل جواو فيليكس «هاتريك»، وكريستيانو وكومان هدفاً لكل منهما، فيما سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الوحيد.ويحتل النجم النصراوي جواو صدارة هدافي دوري روشن برصيد 8 أهداف.كتيبة المدرب البرتغالي جيسوس- إلى الآن- تسير بنجاح نحو تحقيق لقب دوري روشن في الموسم الحالي، إذ استطاع المحافظة على الصدارة، وصنع فريقاً قويّاً قادراً على المنافسة على البطولات.وسيواجه الفريق النصراوي نظيره الحزم، (السبت) القادم الساعة 9:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن.من جهتها تغنّت جماهير النصر بالفريق الكروي الذي يعيش حالة من التألق والإبداع في الموسم الحالي، منذ تولي المدرب جيسوس قيادة الفريق فنياً، ومعه النجوم العالميون يتقدمهم القائد كريستيانو رونالدو، وجواو فيليكس، وكومان، وساديو ماني، واينيغوا مارتينيز، وبقية اللاعبين الأجانب، والنجوم المحليين، وتمنّت الجماهير أن يتوّج الفريق بالبطولات في الموسم الحالي؛ لتحتفل بالإنجازات وتتغنى بحب النصر الكبير على مر التاريخ.انفوجرافيكمباراة النصر القادمة بالدوريالحزم × النصر9:00 مساء